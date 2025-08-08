Jedna breskva kao dvije tramvajske karte. Kako je tržnica postala takav luksuz?

Sočna i slasna rajčica, ljetna je kraljica tržnica. Kupci je obožavaju, no mnogima je sve nedostižnija. Prodaje za tri, četiri, pa čak i pet eura, ovisno o vrsti i kvaliteti. I to usred sezone.

Na pitanje što je najviše šokira ove godine, Lidija iz Zagreba odgovara povrće. "Mislim živimo od povrća, ali stravične su cijene, ali stvarno su grozne", kaže. "Cijene su dosta su visoke! Ali što ćete, takvo je vrijeme došlo pa moramo. Koliko možemo, toliko si kupimo", dodaje.

Na zagrebačkoj tržnici Kvatrić mahune su se danas prodavale za šest i sedam eura, blitva za četiri do pet, breskva isto, marelica za četiri, krastavac za tri, patlidžan za tri kao i mrkva. Bolje da ne preračunavamo jer se sjećamo rajčice za pet kuna te krastavaca i patlidžana za deset - prije samo nekoliko godina.

'Tko se buni nek izvoli'

Vlasnica OPG-a Božena Bunčić kaže kako ima onih koji se bune na cijene. "Bune se, ali tko se buni neka izvoli. Plac je velik i uvijek ima svatko svoje cijene", kaže.

Vlasnica ovog OPG-a objašnjava nam da su cijene takve jer je proizvoditi domaće voće i povrće sve teže. Suše su sve češće, prinos je sve manji i radna snaga je sve skuplja i to se negdje mora vidjeti.

"Ako ljudi žele jesti domaće, kvalitetnije, morat će i ubuduće još više plaćati. Kao i svugdje, u dućanu. Mi svi to velimo skupo je, ako imaš novaca kupit ćeš, ako ne, manje ćeš kupiti", dodaje.

'Možemo formirati cijenu kakvu želimo'

Ipak nekoliko štandova dalje - pronašli smo domaću rajčicu za svega euro i pol. Prema izgledu i mirisu rekli bi da je autohtona sorta što nam potvrđuje i prodavačica.

Ankica, prodavačica i vlasnica OPG-a kaže: "Naša je proizvodnja, možemo formirati cijenu kakvu hoćemo. Bolje da ih prodamo za jedan i pol ili da ih bacimo ili da ih držimo četiri, pet eura".

Odlazimo na tržnicu Dolac, kako bi i tamo provjerili ponudu. Iznenađujuće nektarine se tamo prodaju za jedan euro, marelice za euro i pol, paradajz za jedan do tri eura. Najpoznatija zagrebačka tržnica jeftinija je od Kvatrića. Ipak i ovdje su neke stvari iste.

'Znate što znači mahuna?'

Dragica iz Hamburga kaže da joj mahune od sedam eura nisu skupe. "Ne, gdje će nam to biti skupo. Znate što znači mahuna, od čega ona nastaje, od onog malog zrna. Koliko kopanja, zagrtanja, ja sam to ko mala radila. Mi živimo u Njemačkoj 35 godina, ovo ne možete naći u Njemačkoj, to može biti samo na Dolcu", kaže.

Cijene na tržnicama ovaj su tjedan ipak niže nego prošli nakon što su u lipnju i srpnju dosegle plafon. Nakon prelaska na euro i velikog skoka prošle i pretprošle godine, sada su se donekle stabilizirale.

"Unatoč očekivanom rastu zbog klimatoloških promjena i očekivanja nižih prinosa - cijene povrća nisu rasle. Po svemu sudeći i neće", kaže ekonomski analitičar Damir Novotny.

Uvozimo sve više i više

No problem je što ne raste ni domaća proizvodnja koja pada iz godine u godinu. A to pak znači da ćemo uvoziti sve više i više. Da stvari ne idu u dobrom smjeru vidi se i danas.

O stanju hrvatske poljoprivrede najbolje govori situacija na Dolcu. 12 je sati, a tržnica je poluprazna. Na klupama umjesto sezonskog voća i povrća tek prašina.

I naravno, pokoj golub. Osim manje ponude i stabilno visokih cijena - na tržnicama, kažu nam, ima sve manje prometa i zbog lažnog reklamiranja. Dio trgovaca preprodaje voće i povrće kao svoje i na tome masno zarađuju, upozorava Lidija.

"Kažu to je moje i domaće, a znamo i ljudi su ih vidjeli da idu u neke centre trgovačke i jeftino kupuju u centrima, kod njih je jeftino, neke stvari su jeftinije nego na Dolcu i tamo kupe za jedan euro, odnese na Dolac i prodaju za pet", kaže Lidija.

S plac inspekcije vraćamo se podvojenih osjećaja. S pitanjem koliko s ovakvim omjerom cijene, ponude i kvalitete - tržnice mogu držati korak s trgovačkim lancima. Ma koliko nam draže, ljepše i romantičnije bile.