Jakovina objasnio politiku Hrvatske prema Palestini: 'Izabrala je poziciju poraženog'

Prizora borbe za jedan tanjur juhe u Gazi vidjeli smo puno, previše puta posljednjih mjeseci. Kao i gladnih i pothranjenih beba. Uz više od 61 tisuću ubijenih od početka rata, samo od subote je pet osoba umrlo od gladi, kaže Hamasovo ministarstvo zdravstva.

A oko rijetke pomoći Palestince se tuku, dok se na njih zna i zapucati. I sve je to dovoljno da nova najava priznanja Palestine u rujnu - stigne iz Australije. "Tu je rizik od pokušaja ništa u usporedbi s opasnošću od propuštanja ovog trenutka. Cijena statusa quo raste iz dana u dan i mogla bi se mjeriti u nevinim životima", rekao je australski premijer Anthony Albanese.

Dodatni razlog za žurbu oko priznanja je i najava izraelskog premijera o potpunoj vojnoj okupaciji Gaze. "S obzirom na to da Hamas odbija položiti oružje, Izrael nema drugog izbora nego dovršiti posao i potpuno poraziti Hamas", rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu.

Jakovina: 'Evo što je poraz u diplomatskom smislu'

Da bi takav plan kršio međunarodno humanitarno pravo, u Vijeću sigurnosti UN-a rekli su, među ostalima, Velika Britanija i Francuska. "Očito ćemo u rujnu u Ujedinjenim narodima imati jedan veliki val priznanja Palestine od najvažnijih država koje to dosad nisu učinile", kaže povjesničar Tvrtko Jakovina.

Stvari danas stoje ovako - Palestinu je već priznalo 147 od 193 članice UN-a. U Europskoj uniji, Palestinu su još '88. priznali Bugarska, Cipar, Češka, Mađarska, Malta, Poljska, Rumunjska i Slovačka, mahom kao dio bivšeg sovjetskog bloka. Švedska je priznala 2014. kao prva članica Unije, a lani su to učinile još i Irska, Španjolska i Slovenija. Za rujan su priznanje najavile dvije stalne članice Vijeća sigurnosti Francuska i Velika Britanija, a onda još i Kanada te danas Australija.

"Ono što je u diplomatskom smislu poraz jesu ove najave tako velikih zemalja koje su bile nedvojbene saveznice, ali to samo da su se stvari promijenile više nego što je to izgledalo prije godinu, godinu i pol dana", ističe Jakovina.

Ako se pita ljude bliske izraelskoj vlasti - stvari se nisu promijenile od napada Hamasa na Izrael koji je doveo do sukoba. "Jedina strana kojoj je u interesu da postoji glad u Gazi, da postoji humanitarna kriza u Gazi jest upravo Hamas, kako bi se stvorio ovaj pritisak, kako bi došlo do priznavanja, i sada se vrtimo u krug", kaže Ernest Herzog, izvršni direktor Svjetskog židovskog kongresa.

Pozicija Hrvatske

Tu su onda zemlje koje Palestinu nisu priznale zbog odnosa prema Izraelu u kontekstu Drugog svjetskog rata. Od najveće članice Unije Njemačke dobili smo, ne najavu priznanja, nego najavu obustave izvoza oružja Izraelu. Iako predsjednik države to traži, Hrvatska Palestinu niti je priznala niti je zasad spremna uvesti Izraelu embargo na trgovinu oružjem. "O tome se vodi razgovori, situacija je vrlo složena", kaže u ponedjeljak predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

"Neke su zemlje, poput Mađarske i Austrije, kroz svoju politiku prema Bliskom istoku zapravo prale svoju nečistu savjest iz Drugog svjetskog rata, i Njemačka je bila u takvom specifičnom položaju, a neke zemlje poput Hrvatske su izabrale poziciju poraženog u Drugom svjetskom ratu i vode takav tip politike", naglašava Jakovina.

Iako, već ste mogli vidjeti što o tome misle građani - da se njih pita više od polovice priznalo bi Palestinu bez ikakvih uvjeta, još četvrtina uz određene pretpostavke, dok ih je protiv priznanja niti deset posto, slično je i neodlučnih. Inače, i u samom Izraelu se gotovo na dnevnoj bazi prosvjeduje protiv operacija u Gazi.

Iz riječi Ernesta Herzoga zaključilo bi se da ustvari svi misle isto. "Svi u Izraelu žele neovisnu državu Palestinu koja neće predstavljati prijetnju, u kojoj neće postojati Hamas koji želi prijeći preko granice i pobiti tisuće ljudi u jednom danu. Ako do toga možemo doći, nitko nema problem s takvom Palestinom", kaže Herzog. Ali, kako sada izgleda, dan nakon što su u Gazi ubijena petorica novinara, do toga je još dug put, s novim priznanjima ili bez njih.