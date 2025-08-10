Predsjednik u ofenzivi: Milanović traži hitno priznavanje Palestine!

NAKON PRESICE NETANYAHUA /

"Napustite Gazu" stoji na hebrejskom na majicama prosvjednika koji su prekinuli emitiranje reality showa na izraelskoj televiziji. Protiv najavljene okupacije grada Gaze prosvjedovalo se u Tel Avivu, a članovi obitelji talaca strahuju da bi ih to moglo ugroziti.

Vijeće sigurnosti sastalo se u nedjelju popodne, a Benjamin Netanyahu malo prije zasjedanja UN-a kaže – njegov plan za Gazu je najbrži završetak rata.

"Gaza će biti demilitarizirana, Izrael će imati vrhovnu sigurnosnu odgovornost, na granici Gaze i Izraela uspostavit će se sigurnosna zona kako bi se spriječili budući teroristički upadi, a u Gazi će biti uspostavljena civilna uprava koja će nastojati živjeti u miru s Izraelom. To je naš plan za dan nakon Hamasa", rekao je Netanyahu.

Predsjednik Zoran Milanović na upit RTL-a okupaciju vidi kao plan etničkog čišćenja Gaze, a to bi, kaže, bio ratni zločin. Poziva na hitno djelovanje.

"Najava okupacije Gaze od strane izraelske vojske samo potvrđuje da izraelski režim planira etnički očistiti Gazu, što bi bio ratni zločin. Zato na razini EU hitno treba prekinuti i zabraniti svaki oblik vojne suradnje s izraelskim režimom te priznati Palestinu. Predsjednik Republike još jednom poziva Vladu RH da pokrene proceduru priznavanja Palestine, a u institucijama EU da zastupa stav o obustavi i zabrani svakog oblika vojne suradnje s izraelskim režimom. Hrvatska mora imati stav, a ne samo slijediti naputke iz Bruxellesa", reakcija je Milanovića.

Više pogledajte u prilogu.