DIREKT POŽURIO MINISTRA / Izraelski model stiže! Aplikacija koja ruši cijene i mijenja pravila igre?

Da nas čeka najskuplji Uskrs ikad - rekli smo vam još jučer, no tada još nismo znali kada stiže vladina važna mjera za borbu protiv poskupljenja. Ministar gospodarstva danas za Direkt kaže - da se odluka o izraelskom modelu očekuje u idućim tjednima pa će uskoro kupci lakše pronalaziti najjeftinije proizvode u trgovinama, a trgovci će dva puta razmisliti hoće li nešto poskupjeti. Ukratko, to znači da je za ovaj Uskrs već prekasno, no za idući bi jeftinija jaja i šunku trebali - lakše pronaći. Više pogledajte u prilogu