Gliserom jurio unutar zabranjene zone pa pitao za opomenu: 'Ne, ne postoji'

Dok traje ljeto, traje i pojačan nadzor na moru. Policija u Istri ove je sezone evidentirala više od stotinu prekršaja, a među najčešćima je glisiranje preblizu obali. U jednoj od pomorskih patrola policajci su pred ekipom RTL Direkt-a zaustavili vozača glisera koji je plovio unutar zabranjene zone.

Patrola je krenula s pulske rive prema brijunskom akvatoriju. U početku je sve djelovalo mirno, no već nekoliko minuta kasnije policija je uočila prvi prekršaj i zaustavila gliser.

"Razlog zašto smo vas zaustavili je zato što ste glisirali preblizu obale. Znači, u pravilu 300 metara od obale, vi ste bili na 100", objasnila je policijska službenica.

Vozač je pitao može li dobiti opomenu, ali odgovor je bio jasan. "Ne. Za kazne iznad 300 eura ne postoji opomena."

Prva kazna u osam godina plovidbe

Vozač se isprva bunio jer policija nije zaustavila i drugi gliser koji je, prema njegovim riječima, plovio još brže, no na kraju je prihvatio kaznu.

Za glisiranje preblizu obali policija mu je izrekla kaznu od 405 eura, ali ju je zbog plaćanja na licu mjesta platio 270 eura.

"Prva kazna. U osam godina što plovimo, prvi put. Kazna 270 eura, nije baš za dobro jutro, za dobar dan, ali evo, platili smo. Sad idemo dalje i ubuduće pazimo", rekao je.

Policija kaže da ipak češće kažnjava strane turiste, posebno vikendom. Od 1. lipnja na području Istre evidentiran je 131 prekršaj na moru, a prednjači upravo glisiranje.

"Imamo nešto malo više od stotinjak prekršaja na moru, od čega prednjače glisiranja. Ima tu i drugih prekršaja, izdavanja plovila bez odobrenja i nepropisnog sidrenja", rekao je Emil Maružin, pomoćnik načelnika pomorske i aerodromske policije PU istarske.

Kazne mogu doseći i nekoliko tisuća eura

Najveću kaznu u Istri ovog ljeta policija je ispisala zbog iznajmljivanja plovila osobi bez odgovarajuće dozvole, a iznosila je 663 eura.

Kazne ovise o prekršaju. Za glisiranje u pulskoj luci, gdje vrijedi ograničenje od pet čvorova, kazna može iznositi oko 70 eura. Vožnja jet-skija bez potrebne dozvole kažnjava se s oko 270 eura, dok glisiranje unutar 300 metara od obale može stajati oko 400 eura.

Za ozbiljnije prekršaje kazne mogu doseći i oko 6000 eura, posebno ako vozač ugrožava kupače.

"Recimo, ako su neke objesne vožnje unutar ili blizu psiholoških brana, gdje ima puno ljudi u moru, gdje bi moglo doći do ozljeđivanja ili teških tjelesnih ozljeda", objasnio je Maružin.

'More nije šala'

Policija je ove sezone imala i dvije značajnije akcije spašavanja na moru. Kod Savudrije su pomogli bračnom paru iz Slovenije koji se udaljio od obale i ostao zarobljen zbog vjetra, dok su kod Porera spašavali mađarski bračni par koji se zbog snažne struje i vjetra nije mogao sam vratiti.

"More nije šala", poručuje Maružin.

Da oprez treba i kada je more mirno, na svom su gliseru i novčaniku naučili i oni koji su tijekom policijske patrole uhvaćeni u glisiranju preblizu obali.