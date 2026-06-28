Iscrpljeni bračni par iz Slovenije satima plutao morem: Spasili ih policajci Mario i Dalibor

Pomorski policajci Mario Vuksanović i Dalibor Đurić spasili su u petak bračni par iz Slovenije koji su morske struje nosile prema otvorenom moru na području Crvenog vrha kraj Savudrije, javlja Policijska uprava istarska.

Pomorska policija zaprimila je oko 15.30 dojavu da se u moru na području Crvenog vrha nalazi iznemogla osoba koja pliva, ali se zbog struja i vjetra ne može vratiti na obalu.

Nakon 20-ak minuta na mjesto događaja stigla je posada policijskog plovila P-212, zapovjednik ophodnog broda Mario Vuksanović i upravitelj stroja Dalibor Đurić. U moru su zatekli dvoje vidno iscrpljenih slovenskih državljana koji su se pridržavali za dasku za veslanje.

Foto: PU istarska

Mario i Dalibor potom su ih ukrcali na brod i prevezli do kopna. Utvrđeno je da je 65-godišnjakinja oko 12.30 otišla plivati uz obalu, ali su je vjetar i morska struja počeli udaljavati od obale pa se više nije mogla vratiti na plažu.

Nakon otprilike sat vremena njezin je suprug primijetio da se ne vraća, uzeo je SUP i krenuo prema njoj kako bi se zajedno vratili na plažu. Međutim, zbog jake struje ni on više nije mogao veslati niti se vratiti na plažu, pogotovo jer se u njihovoj blizini nalazila stjenovita obala.

'Budite svjesni svojih sposobnosti'

Mario i Dalibor, koji u svojoj karijeri već imaju nekoliko akcija spašavanja osoba za što su primili i nagrade, istaknuli su da je to samo dio njihova posla.

"Želimo naglasiti da, ako idete na more, obavezno pratite vremenske uvjete, kako na kopnu tako i na moru, naročito za područje na kojem namjeravate boraviti. Prilikom odabira mjesta za kupanje nastojte koristiti plaže s uređenim pristupom moru kako biste mogli što lakše ući i izaći", upozorio je Mario.

Dodao je kako kupači prilikom ulaska u more trebaju obratiti pozornost na vjetar, valove i morske struje koje ih mogu odnijeti daleko od mjesta s kojeg su ušli u more.

"Morate biti svjesni svojih psihofizičkih sposobnosti", poručio je.

'Ne udaljavate od obale'

Njegov kolega Dalibor upozorio je i na opasnost od dehidracije na moru.

"Dehidracija na moru kod plivača nastaje jer se zbog hlađenja u vodi ne osjeća znojenje, a gutanje slane vode i napor dodatno ubrzavaju gubitak tekućine. To povećava rizik od opasnih grčeva mišića, vrtoglavice i iscrpljenosti, što za određenu skupinu ljudi može biti opasno", rekao je Dalibor.

Apelirao je na kupače da se drže ograđenih kupališta i da se ne udaljavaju više od 100 metara od obale.

"Ako namjeravate koristiti SUP, pedalinu, kajak ili neko drugo sredstvo na moru, obratite pozornost da se ne udaljavate od obale dalje od 300 metara", zaključio je.