GDJE IDU STARE PERILICE? / Direkt doznaje: Elektronički otpad u Hrvatskoj nema se gdje zbrinuti

Televizor i perilica su se pokvarili baš kada je istekla garancija, uz to ne isplati ih se popravljati jer su novi uređaji gotovo jeftiniji od dijelova koje treba zamijeniti… Sve vam ovo zvuči poznato? Posljednjih godina o tome se puno pričalo, no čini se kako se ponovno vraćamo dobrim, starim popravcima. Naravno - ako znate majstora. No, ako to ne uspije takve uređaje treba odnijeti na reciklažno dvorište. Bio je tamo i Borko Brunović i doznao da baš svu elektroniku u Hrvatskoj zbrinjava jedna jedina tvrtka. Ispravak - zbrinjavala je. Jer sada ne postoji tvrtka koja je za to zadužena. Pa gdje onda idu stare perilice, televizori, štednjaci, pogledajte u prilogu