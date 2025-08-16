Tradicionalna Divlja liga: Vinkovčani otrkili koja je sličnost s vaterpolom i kako treniraju

U Vinkovcima tradicionalna vaterpolo Divlja liga na Banji. Omiljeno kupalište na jezeru i turnir koji okuplja sportaše i rekreativce, veterane i mlade, sve koji vole plivanje, vaterpolo i druženje.

Sunčan i topao dan kao stvoren za ljetnu Divlju ligu i majstorije igrača u plivalištu - u igri, koja kažu u šali, samo podsjeća na vaterpolo.

"Sličnost s vaterpolom samo zato što plivamo i imamo kapice i lopta je za vaterpolo, to smo uspjeli nabaviti original. Kako se trenirate i pripremate za ovo? Nikako, ne treniramo", rekao je Ivan Ereš iz Vinkovaca.

Divlja liga svakako zasluženo nosi svoje ime, no i ona ima svoja pravila. Od formalnosti ovdje je ipak važnije uživanje u igri.

"Najbolji dio svega je zabava, druženje i igranje ovih utakmica bude zanimljivo, dinamično, svađa sa sucem i tako", rekao je Domagoj Šego iz Vinkovaca.

U žaru borbe i to je normalno.

"Malo i oni polude, normalno, svatko voli pobijediti, to je sport, kakav god bio, bez obzira na to što se zove divlji, ali vole svi pobijediti i onda bude svega, ali zasad je, da ne ureknem, zasad je odlično", rekao je Saša Kasta, sudac Divlje lige.

Zbog odličnog raspoloženja svih sudionika Divlja liga i je omiljena i traje već više od 20 godina.

"Ovako nam je svake godine, druženje, zabava i to je najbitnija stvar. Imamo jedno šest do sedam igrača, 14-15 godina, oni su to kao djeca dolazili i gledali s roditeljima i sada oni nastupaju i sretni su i nama je drago da će netko nastaviti tu tradiciju", rekao je Ivo Jurić, organizator Divlje lige.

Potvrđuju to i mlade snage koje u Vinkovce dolaze iz drugih dijelova Hrvatske.

"Igram za Mladost zagrebačku i dolazim ovdje svake godine zbog ekipe, prijatelja, vaterpola i dobrog druženja", rekao je Tomislav Zore iz Zagreba.

A to je i cilj organizatora koji čine sve kako bi se sudionici i posjetitelji osjećali što ugodnije.

"Da mlade potaknemo da se nastave baviti sportom, družiti se i evo na kraju roštilj, dobra hrana i čobanac", rekla je Josipa Gugić, organizatorica Divlje lige.

Koji je privlačio i svojim izgledom i mirisom.

"Miris Slavonije, znači junetina, svinjetina i čobanac od nekih 70 litara, za jedno 150 ljudi", rekao je Dražen Dubravčević iz Dubrovnika.

"Mi za ovu ekipu koji su jako puno kalorija izgubili pripremamo ćevape, vratinu, kobasicu roštiljku, to vam vraća snagu, vitamine i proteine", rekao je Ivan Peičić iz Vinkovaca.

Ugođaj su hvalili i brojni posjetitelji. "Idealan, ima ćevapa, ima svega, sunce, djeca se kupaju neki igraju čak, lijepo je", rekao je Jurica iz Vinkovaca.

Bilo je i slasnih zalogaja za labudove pa se može reći da su danas u Vinkovcima na Banji uistinu svi uživali na svoj način.