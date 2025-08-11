Tko je dopustio da brod s azbestom uđe u Hrvatsku? 'Očito vrh države, to je negdje dogovoreno'

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture naložilo je talijanskom brodu s opasnim materijalom koji je usidren u splitskoj luci da u roku od sedam dana napusti brodogradilište. Rješenje je izdano nakon konzultacija premijera Plenkovića s ministrima mora i zaštite okoliša te postupanja Državnog inspektorata.

Utvrđeno je, kažu, da bi se otpad zbrinjavao protivno pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Vijest je stigla uoči već trećeg prosvjeda Splićana i nije ih razuvjerila da odustanu. Okupili su se na Matejuški i u prosvjednoj šetnji prolaze centrom grada.

O odlasku broda iz splitskog brodogradilišta u RTL Danas razgovarali smo s Antom Tešijom iz građanske inicijative Zdrav Split.

Vjerujete da će brod u roku od sedam dana napustiti splitsko brodogradilište i hrvatske teritorijalne vode?

Vjerujem i ne samo u roku sedam dana zahtijevat ćemo da ide što prije. Pobijedili smo, ovo je velika stvar. Ovo je velika stvar za Split. Ovo je velika stvar za ove ljude koji su nam cijelo vrijeme bezrezervno pomagali i došli smo konačno do tog cilja. Ovaj brod ide ća i ne ponovilo se više nikad. Nećemo dozvoliti da Split postane deponij. Nećemo jednostavno dozvoliti da se s nama igraju nekakvi mafijaši, nikakvi poslovi između privatnika. Međutim, nas čekaju odmah sada nove borbe. Split i Kaštelanski zaljev su zaraženi s azbestom. Svugdje ima po ulicama, po krovovima. Idemo dalje. Idemo rješavati Salonit. Idemo pomoć Vranjicu. Idemo pomoći svima onima koji imaju problem s azbestom. Azbest je zlo i danas smo pokazali da se sa zajedništvom to zlo može pobijediti. Brod nek ide, neka se više nikada ne vrati. A i Debeljak. Bilo bi najbolje da mu se uzme koncesija i da onaj zlatan vrijedan prostor prenamijeni u neke druge bolje korisnije svrhe.

Stiglo je rješenje da brod odlazi. Tko je onda uopće dopustio brodu da uđe u Hrvatsku?

To je pitanje, ali očito je da je to vrh države i da je to negdje dogovoreno. Vjerojatno je to, mislilo se da će proći bez naše pažnje. Međutim, onog trena kad je osvanulo u medijima da to stiže, digli smo se na noge. Organizirali smo prosvjede, ovo je treći. Ljudi su nam se pridružili i rekli smo, jedno odlučno - ne može to ići dalje. I mogu samo reći jednu stvar da smo konačno pobijedili i da danas možemo slaviti. Ovo je velika pobjeda. Hvala vama medijima. Hvala vam RTL-u. Hvala što ste nas pratili u svakoj prilici. Da nije vas medija da nas niste pratili, bilo bi nam puno teže.