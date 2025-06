Tek stiže vrhunac toplinskog vala, a za sve je kriv jedan fenomen: Stručnjak pojasnio kako 'radi'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

PAKLENO PRŽENJE /

Toplinski val ne posustaje, a vrhunac se tek očekuje. Splitske plaže gotovo su prepune. Svi kupači traže spas od ovih visokih temperatura. Sara Jurica donosi kako lakše podnijeti ovaj fenomen fen bure. Razgovarala je s oceanografom Instituta Ruđer Bošković, Ivicom Vilibićem.

Kaže da se ovih dana kupači čak i uspijevaju rashladiti iako je more puno toplije nego inače u ovo doba godine. Temperatura je od 25 do 27 stupnjeva, što je manje od 30 od prošle godine.

"Ali to ne znači da nećemo stići do te temperature", rekao je. Komentirao je ljetna očekivanja. Kako se u sljedećih desetak dana predviđa vruće vrijeme tako će i more biti vruće.

"Pretpostavljam do 30 stupnjeva kao i prošle godine", rekao je.

Fenska bura

Iako bura inače rashladi more, Vilibić je objasnio kakav učinak ima fenska bura.

"Ona ne rashladi more, ona odgura more od kraja prema Italiji, znači od hrvatske obale prema talijanskoj i umjesto tog toplog mora dođe hladnije more iz dubine. To nije neko hlađenje nego se samo pomakne more, ali nakon nekoliko dana se može vratiti nazad, pa opet imate povišenu temperaturu", pojasnio je.

Osvrnuo se i na utjecaj tropske klime na more, žive organizme i cvjetanje.

"Organizmi u moru, kao i ljudi su prilagođeni određenim temperaturnim rasponima i ako je toplije, to more više podržava neke druge vrste nego što su sada u moru. U Jadran dolazi sve više tih vrsta iz toplih mora, iz tropskih mora kroz Sueski kanal, istočno Sredozemlje i mijenja se riblji fond i cijeli ekosustav", rekao je.