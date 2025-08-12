Rezali dio štoka i spašavali vozača: Doznajemo detalje iz sudara smrti na A3

U teškoj prometnoj nesreći na autocesti A3 u smjeru Zagreba jedna je osoba poginula, a tijekom jutra stvarale su se i kilometarske kolone u oba smjera jer je cesta zbog očevida bila zatvorena.

U sudaru u kojem su sudjelovali teretno vozilo te pet osobnih automobila - četvero je i ozlijeđenih, a svi su izvan životne opasnosti.

Kaos na autocesti dogodio se kada je na automobil u zaustavnom traku naletjela cisterna s BiH registarskim oznakama, od siline udara probila je zaštitnu ogradu i prevrnula se na suprotni trak, gdje su na nju naletjela još dva osobna automobila, u jednom i osoba koja je izgubila život.

Zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Zagreb Tomislav Resman za RTL Danas rekao je da su na intervenciju upućena dva vozila s 12 vatrogasaca.

"Do našeg dolaska hitna pomoć zbrinula je već tri osobe. Pomoću hidrauličnog alata sa suvozačeve strane prerezali smo dio štoka i izvukli vozača kamiona van te ga predali hitnoj pomoći na zbrinjavanje", rekao je Resman.