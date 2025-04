PRVI PUT U JAVNOSTI / Papa Franjo nenajavljeno se pojavio na Trgu u Vatikanu i rasplakao okupljene vjernike

Papa Franjo prvi se put nakon izlaska iz bolnice u kojoj se liječio zbog obostrane upale pluća pojavio u javnosti. Na Trg svetog Petra u Vatikanu stigao je u invalidskim kolicima, nenajavljeno je izašao na trg malo prije podneva na kraju misnog slavlja za Svetu jubilarnu godinu Katoličke crkve. S glavnog oltara - papa Franjo mahnuo je okupljenima i kratko im se obratio, a cijelo vrijeme primao je i terapiju kisikom!

'Bilo je to prekrasno iskustvo. Plakala sam. Nikada nisam zamišljala da ću biti ovdje i bilo je, pa ne znam kako to objasniti. To je bio jednostavno osjećaj za koji nemam riječi. Bilo je prelijepo, predivno', rekla je Jessica Cardenas iz SAD-a.