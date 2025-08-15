Ivan Turudić se oglasio o optužnici protiv Danke Derifaj: 'Nije baš bez dokaza'

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u razgovoru za RTL Danas istaknuo je da se u slučaju optužnice protiv Danke Derifaj radi o pravnom, a ne političkom pitanju. "Optužnica nema nikakvu političku pozadinu i ja o tome ništa nisam znao", rekao je.

Turudić je odlučno odbacio nagađanja da bi optužnica mogla imati politički motiv. „Vrlo sa indignacijom odbijam insinuacije da je to povezano s nekim političkom kontekstom. Naime, optužnica je podignuta 12. lipnja ove godine, puno prije famoznih koncerata na koje se mediji referiraju. To je obična zla izmišljotina“, kazao je.

Na pitanje je li bio konzultiran oko podizanja optužnice, Turudić je odgovorio: "Mene se trebalo obavijestiti o tome. I mene i višu županijsku državnu odvjetnicu u Splitu. Koliko znam, nisu nas obavijestili."

Jedan od ključnih problema koji je Turudić istaknuo je dugotrajnost postupka. "Problem je u tome što je to trajalo četiri godine. Ne smiju takve stvari trajati četiri godine, ali ja sam glavni državni odvjetnik tek godinu i nešto sitno", rekao je.

'Nije optužnica baš bez dokaza'

Na pitanje bi li savjetovao da se ide u progon na ovom slučaju ili ne, Turudić nije htio prejudicirati odluku suda u ovom predmetu. komentiravši da je riječ o nadležnosti općinskog državnog odjetnika.

Što biste Vi rekli, treba li ići u postupak progona novinara ili ne?, upitala je novinarka Mlinarić. "Saslušao bih njihov elaborat, njihovo obrazloženje. Prošao sam jučer tu optužnicu, nije ona baš bez dokaza. Tu je provedeno 40ak dokaza. Nitko nije sudac u u vlastitoj stvari, pa tako ne može biti ni novinarka koja govori o nekom općem interesu, postupanju, koja tumači kazneni zakon", kazao je Turudić.

"Novinarka se progoni zbog toga što je upala u tuđi stan", rezolutan je državni odvjetnik.

Pamtite li jedan slučaj, da je zato što je neka osoba upala u tuđe dvorište, da je to bio predmet kaznanog progona i da je to radio DORH?, upitan je državni odvjetnik.

"Zašto ne? A tko bi drugi radio nego DORH? Kazneni zakon, poznaje kazneno djelo iz Članka 141 kaznenog progona. Ja sam veliki dio svoje karijere proveo na županijskom sudu, to nije županijska nadležnost. Dakle, tu je izdan kazneni nalog, tu će biti predložena kazna od 4 mjeseca uvjetno na godinu dana. Nije to neko naročito teško kazneno djelo", kazao je.

Ne radi se o poruci novinarima, tvrdi Turudić. "Poruka je 'erga omnes' - prema svima, da se ne smije upadati u tuđi stan.

Da se ovdje ne radi o Marku Perkoviću Thompsonu, mislite li da bi isti ishod bio?, upitala je novinarka. "Naravno. To što je prošlo četiri godine je problem. Taj predmet je trebao biti riješen u mjesec ili dva dana. I zbog toga idem sljedeći tjedan u Split, pa ćemo vidjeti u čemu je problem. Mogući razlog tako dugo trajanja postupanja je činjenica da je Split kadrovski potpuno devastirano područje

Da je tamo općinsko državno odvjetništvo jako nepopunjeno. Bit će sad popunjenje 12 novih mjesta. To je jedan od mogućih razloga", zaključuje.