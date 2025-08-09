ŠUŠUR U SINJU /

Doznajemo je li sve spremno za 310. Alku i kakva će biti fešta: Dvije stvari su sigurne

Iz drugog pokušaja, nakon što je oluja prošli tjedan potopila trkalište i odgodila Alku, svi putevi sutra vode u Sinj. U Sinju se umjesto kiše treba pripremiti na temperaturu višu od 35 stupnjeva. Koncert Mate Bulića i vatromet nakon Alke osigurao je gradonačelnik Miro Bulj. Pozvao je sve da dođu u Sinj, a ne mari što ovog puta u vip loži neće biti svi članovi državnog vrha. Doznajemo je li sve spremno za 310. Alku i kakva će biti fešta. Više pogledajte u prilogu.

9.8.2025.
20:18
Sara Jurica
SinjAlkaMiro Bulj
