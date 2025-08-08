Četiri broda i avion spašavali talijanski par: Kolika je koštala dramatična akcija u Istri?

UMALO SE UTOPILI /

U turističkoj sezoni drastično raste broj akcija spašavanja na moru, ali i na nepristupačnim terenima. Nakon ovotjednog dramatičnog spašavanja talijanskog para u Istri koji se umalo utopio, a za koje su angažirana četiri broda i zrakoplov iz Zemunika, ponovno se aktualizira pitanje kažnjavanja i naplate akcija uzrokovanih neodgovornim ponašanjem pojedinaca. Institucije uključene u akciju, unatoč našem upitu, nisu odgovorile koliki je trošak akcije u Istri. Godinama je aktualno i pitanje treba li Hrvatska gorska služba spašavanja naplaćivati svoje usluge spašavanja.

"Objektivno, društvena je obaveza svake države da ima uređen susatv da može spašavati svoje državljane i svoje posjetitelje. Dakle, svi imaju pravo biti spašeni, to je obaveza centralne države da osigura da sustav funkcionira i da svi koji dođu u našu državu da budu spašeni. Sad, je li potrebno kažnjavati odnosno sankcionirati neodgovorna ponašanja u prirodi usudit ću se reći da odgovor na to pitanje nije tako jednostavan, uvijek ima puno slojeva odgovornosti i nije uvijek jednostavno utvrditi", kazao je Marko Rakovac, izvršni pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja