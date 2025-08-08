Četiri broda i avion spašavali talijanski par: Kolika je koštala dramatična akcija u Istri?
U turističkoj sezoni drastično raste broj akcija spašavanja na moru, ali i na nepristupačnim terenima. Nakon ovotjednog dramatičnog spašavanja talijanskog para u Istri koji se umalo utopio, a za koje su angažirana četiri broda i zrakoplov iz Zemunika, ponovno se aktualizira pitanje kažnjavanja i naplate akcija uzrokovanih neodgovornim ponašanjem pojedinaca. Institucije uključene u akciju, unatoč našem upitu, nisu odgovorile koliki je trošak akcije u Istri. Godinama je aktualno i pitanje treba li Hrvatska gorska služba spašavanja naplaćivati svoje usluge spašavanja.
"Objektivno, društvena je obaveza svake države da ima uređen susatv da može spašavati svoje državljane i svoje posjetitelje. Dakle, svi imaju pravo biti spašeni, to je obaveza centralne države da osigura da sustav funkcionira i da svi koji dođu u našu državu da budu spašeni. Sad, je li potrebno kažnjavati odnosno sankcionirati neodgovorna ponašanja u prirodi usudit ću se reći da odgovor na to pitanje nije tako jednostavan, uvijek ima puno slojeva odgovornosti i nije uvijek jednostavno utvrditi", kazao je Marko Rakovac, izvršni pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja
403 Forbidden
403 Forbidden
403 Forbidden
Lažna slika inflacije? 'Košarica' skrojena za bogate, siromašnima samo skuplje sve