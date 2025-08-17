Božo Kovačević otkrio zašto Zelenski s pratnjom ide u Bijelu kuću: 'Želi se ovo spriječiti'

Sutra u Bijelu kući s ukrajinskim predsjednikom stižu i ključni europski čelnici. Osim pitanja mira u Ukrajini američko-ruski samit na Aljasci ponovno je otvorio i pitanja moći, interesa i globalne pozicije Europske unije. Iako bez konkretnog rješenja susret Putina i Trumpa pokrenuo je niz diplomatskih izazova koji se nastavljaju sutra u Washingtonu. O potrazi za mirom razgovarali smo s bivšim veleposlanikom u Rusiji Božom Kovačevićem

Nakon sastanka ili savjeta kako ga neki nazivaju na Aljasci, jesmo li bliže ili dalje miru u Ukrajini?

Pa čini se da smo ipak bliže miru u Ukrajini, ali to nipošto ne znači da smo bliže onim ciljevima koji su ciljevi nacionalne politike ukrajinske vlasti. Trump i Putin su se očito dogovorili o tome gdje će biti linije razdvajanja. Očito su se dogovorili, barem ako je vjerovati specijalnom izaslaniku Trumpovo, Stevu Witkoffu. Da Donjeck i Luhansk u cijelosti pripadnu Rusiji, a Zaporožje i Herson da Rusiji ostane onaj dio koji je ionako pod njihovom vojnom kontrolom i to je potpredsjednik Vance zapravo nazvao razmjenom teritorija. Zapravo, to je razmjena ukrajinskog za ukrajinski teritorij.

Što onda možemo očekivati od sutrašnjeg sastanka? Uz Zelenskog dolaze i europski čelnici.

Pa i ja mislim da je glavna svrha njihovog sudjelovanja spriječiti ponavljanje onog nesretnog sastanka Trump - Zelenski u Bijeloj kući kad je sastanak naprasno prekinut. Tada je predsjednik Zelenski tražio sigurnosna jamstva od predsjednika Trumpa kao preduvjet za potpisivanje sporazuma o eksploataciji rijetkih minerala. Trump je tada to odbio. Izbacio je Zelenskog iz Bijele kuće. Sad je, čini se, Amerika, spremna dati sigurnosna jamstva i govori se o mogućoj primjeni članka 5. Povelje NATO-a. Unatoč tome što Ukrajina ne bi bila u članstvu NATO saveza, ali Ukrajina je 1994. godine dobila jamstva, a Rusija je bila jedan od jamaca. No, nakon što je Rusija napala 2022. godine drugi jamci, a to su Sjedinjene Države i Ujedinjeno Kraljevstvo su predsjednika Zelenskog pozvali da emigrira. Tek kad su vidjeli da će se Ukrajina oštro suprotstaviti ruskoj agresiji. Tek tad su joj dali 'support'.

Premijer Plenković poslijepodne je rekao da se održava sastanak koalicije voljnih uoči sutrašnjeg sastanka u Washingtonu, uglavnom uz načelne poruke o pravednosti. Istaknuo je da nastavljamo pružati podršku postizanju pravednog i održivog mira koje će poštovati međunarodno pravo, teritorijalni integritet Ukrajine. Uz dugoročan sigurnosna jamstva, to je važno i radi zaštite zajedničkih vrijednosti, kao i europske i globalne sigurnosti. Što nam to govori?

Vjerojatno će biti postignut dogovor o tim jamcima, a vrlo vjerojatno mir neće biti pravedan. Sasvim je u redu da naš premijer dosljedno inzistira na pravednom miru, ali je potpuno neshvatljivo da on, kad je u pitanju Izrael, zastupa sasvim suprotna stajališta, podržavajući izraelsku agresiju i izraelski genocid protiv protiv Palestine. I cijeli Zapad bi, kao i naš premijer, bili puno uvjerljiviji kad bi prema svima se držali jednakih načelnih stajališta

Europa poziva na čvršći stav prema Rusiji, no objektivno i realno ima li politika Europske unije, s obzirom na sve čemu smo svjedočili proteklih mjeseci, zaista pravu snagu, pravu moć?

Očito da nema. I stvaranje te koalicije voljnih je zapravo stvaranje koalicije onih zemalja koje bi željele imati udio u rješavanju ukrajinskih problema i u eksploataciji ukrajinskih dobara nakon što Amerika uspije postići mirovni sporazum. I isto tako sigurnosna jamstva Europske unije bez američkih sigurnosnih jamstava, a to je članak 5. Povelje UN-a nisu nikakva jamstva. Toga su svjesni i europski lideri i toga je svjestan i predsjednik Zelenski.