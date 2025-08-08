Aleksandra Maganić u utrci za čelno mjesto pravosuđa – HDZ i Milanović šute

RTL Danas /

Na natječaj za novog predsjednika Vrhovnog suda ipak je stigla jedna kandidatura, i to redovite profesorice Pravnog fakulteta u Zagrebu, Aleksandre Maganić. Radila je na izmjenama Zakona o parničnom postupku iz 2013., te Obiteljskog zakona godinu poslije.

HDZ, podsjetimo, u lipnju nije prihvatio Sandru Artuković Kunšt, koju je predložio predsjednik Zoran Milanović. Pa se ona nije javila na ponovljeni natječaj. Državno sudbeno vijeće jedinu kandidaturu je proslijedilo na Pantovčak.

Ni iz Ureda predsjednika ni iz HDZ-a za sad ne odgovaraju ima li njihovu podršku. Neslužbeno doznajemo da se profesorica Maganjić konzultirala s nekim sucima Vrhovnog suda prije no što se javila na javni poziv. Samo mjesto predsjednika Vrhovnog suda je prazno još od ožujka ove godine kada je preminuo tadašnji predsjednik Radovan Dobronić. Više pogledajte u prilogu