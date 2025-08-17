Velika tragedija u Istri: Na dijete palo stablo i usmrtilo ga

Dijete je smrtno stradalo u blizini mjesta Kršikla u Istri, potvrdila je istarska policija. Dojavu o tragičnom događaju pazinska policija zaprimila je u subotu oko 20 sati. Kako neslužbeno doznajemo dijete je imalo samo tri godine.

Prema zasad dostupnim informacijama, stablo je s povišenog terena palo na cestu i ozlijedilo dijete, koje je uslijed zadobivenih ozljeda preminulo nakon bezuspješne reanimacije na putu do bolnice.

Policija u koordinaciji s nadležnim županijskim državnim odvjetnikom provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili sve okolnosti događaja.

