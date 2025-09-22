STRAŠNO /

Užas kod Dubrovnika, u moru pronašli tijelo: Policija istražuje detalje tragedije

Foto: Dubrovacki Dnevnik

Policija radi na utvrđivanju svih okolnosti tragedije

22.9.2025.
16:38
Erik Sečić
Dubrovacki Dnevnik
Beživotno tijelo pronađeno je u ponedjeljak ujutro u moru kod Lokruma, javlja Dubrovački dnevnik.

Neslužbeno se spominje da je na tijelu bilo ronilačko odijelo te da je pronađena i njegova GoPro kamera. 

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska za Dubrovački dnevnik kazala je da u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom rade na utvrđivanju identiteta, kao i svih okolnosti tragedije.

DubrovnikRoniocTijelo
Užas kod Dubrovnika, u moru pronašli tijelo: Policija istražuje detalje tragedije