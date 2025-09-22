Užas kod Dubrovnika, u moru pronašli tijelo: Policija istražuje detalje tragedije

Beživotno tijelo pronađeno je u ponedjeljak ujutro u moru kod Lokruma, javlja Dubrovački dnevnik.

Neslužbeno se spominje da je na tijelu bilo ronilačko odijelo te da je pronađena i njegova GoPro kamera.

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska za Dubrovački dnevnik kazala je da u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom rade na utvrđivanju identiteta, kao i svih okolnosti tragedije.

