UŽAS U NAŠICAMA /

Četvorica maloljetnika brutalno pretukla mladića (24): Bori se za život u bolnici

Četvorica maloljetnika brutalno pretukla mladića (24): Bori se za život u bolnici
Foto: Dubravka Petric/pixsell

Zbog sumnje da su počinili kazneno djelo osobito teške tjelesne ozljede, u tijeku je kriminalističko istraživanje

22.9.2025.
12:46
danas.hr
Dubravka Petric/pixsell
U Našicama se u ranim jutarnjim satima u nedjelju dogodio napad na mladića (24), koji je zadobio ozljede opasne po život nakon što su četvorica maloljetnika ispred hotela u središtu Našica nasrnula na njega. Mladić je zbog težine ozljeda zadržan na liječenju u Kliničkom bolničkom centru Osijek, javlja osječko-baranjska policija.

Prema policijskom priopćenju, četvorica maloljetnika zadala su mladiću više udaraca rukama i nogama u glavu i tijelo, pri čemu su mu nanijeli teške tjelesne ozljede.

Policijski službenici Policijske postaje Našice brzo su reagirali te su ubrzo identificirali i pronašli osumnjičene. Maloljetnici su privedeni u službene prostorije i uhićeni. Zbog sumnje da su počinili kazneno djelo osobito teške tjelesne ozljede, u tijeku je kriminalističko istraživanje.

NapadNašiceTeške Ozljede
