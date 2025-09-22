Četvorica maloljetnika brutalno pretukla mladića (24): Bori se za život u bolnici

U Našicama se u ranim jutarnjim satima u nedjelju dogodio napad na mladića (24), koji je zadobio ozljede opasne po život nakon što su četvorica maloljetnika ispred hotela u središtu Našica nasrnula na njega. Mladić je zbog težine ozljeda zadržan na liječenju u Kliničkom bolničkom centru Osijek, javlja osječko-baranjska policija.

Prema policijskom priopćenju, četvorica maloljetnika zadala su mladiću više udaraca rukama i nogama u glavu i tijelo, pri čemu su mu nanijeli teške tjelesne ozljede.

Policijski službenici Policijske postaje Našice brzo su reagirali te su ubrzo identificirali i pronašli osumnjičene. Maloljetnici su privedeni u službene prostorije i uhićeni. Zbog sumnje da su počinili kazneno djelo osobito teške tjelesne ozljede, u tijeku je kriminalističko istraživanje.

