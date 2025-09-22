Preminuo je hrvatski novinar i urednik iz 'zlatnog doba' novinarstva Želimir Žanko

Preminuo je istaknuti novinar i urednik Želimir Žanko, koji je većinu karijere proveo u Večernjem listu i koji se posebno istaknuo tijekom osamdesetih godina prošlog stoljeća, u vremenu zlatnog doba novinarstva, potvrdilo je Hrvatsko novinarsko društvo (HND) u nedjelju.

Većinu radnog vijeka proveo je u "Večernjaku", a surađivao je i s drugim izdanjima nekadašnjeg Vjesnika i novina koje su nastale devedesetih godina.

Žanko je rođen 20. studenog 1957. u Zagrebu, gdje je završio gimnaziju. Apsolvirao je na Fakultetu političkih znanosti, a kao i većina tadašnjih perspektivnih novinarskih kadrova sredinom osamdesetih pohađao je Vjesnikov Centar za izobrazbu novinarskih kadrova “Otokar Keršovani” te je završio i političku školu u Fažani.

Kao student surađivao je na Omladinskom radiju i u Studentskom listu. U Večernjem listu počeo je raditi honorarno od 1986. godine te je bio novinar i urednik uglavnom u unutarnjoj političkoj redakciji. Po osnutku Poslovnog dnevnika radio je i u toj novini.

Zajedno sa Nikolom Šolićem, početkom devedesetih, suautor je i knjige "Jazovka: hrvatski križni put".

POGLEDAJTE VIDEO: Nema tko u Hrvatskoj nije znao Denisa iz Večernje škole