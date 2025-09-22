Muškarac ušao u podrum vikendice i umro: Policija objavila kako je došlo do tragedije

Muškarac (71) preminuo je u subotu u podrumu vikendice u Beretincu otovavši se ugljičnim monoksidom.

Policijska uprava varaždinska u ponedjeljak je objavila da je mrtvozornica izašla na mjesto tragedije i utvrdila da nije riječ o nasilnoj smrti već da je 71-godišnjak umro jer je udisao zrak s niskom koncentracijom kisika - podrumom je strujao ugljični monoksid nastao vrenjem mošta.

Po dovršenom postupanju, tijelo nesretnog muškarca je predano članovima obitelji radi ukopa.

