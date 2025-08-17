Teška nesreća u Oroslavju, prizori su strašni: Stigao helikopter, na terenu i vatrogasci

Stravična prometna nesreća dogodila se malo prije 16 sati a potezu Oroslavje - Mokrice. Cesta je zatvorena, a čini se da ima teško ozlijeđenih.

Navodno je došlo do izravnog sudara dva osobna automobila na novom dijelu ceste od rotora do praonice.

Na terenu su Hitna pomoć i vatrogasci, a stigao je i helikopter hitne medicinske službe.

Po fotografijama objavljenima na društvenim mrežama, oba su automobila smrskana i završila su pored ceste, dok su dijelovi razbacani okolo.

Za sada nije poznato koliko je osoba ozlijeđeno te ima li stradalih. Pokušali smo doznali od krapinsko-zagorske policije, a detalje ćemo objaviti čim stignu.

