Teška nesreća u Oroslavju, prizori su strašni: Stigao helikopter, na terenu i vatrogasci

Foto: Facebook/policija Zaustavlja-krapinsko Zagorska županija

Na terenu su Hitna pomoć i vatrogasci, a stigao je i helikopter hitne medicinske službe

17.8.2025.
16:19
Dunja Stanković
Facebook/policija Zaustavlja-krapinsko Zagorska županija
Stravična prometna nesreća dogodila se malo prije 16 sati a potezu Oroslavje - Mokrice. Cesta je zatvorena, a čini se da ima teško ozlijeđenih. 

Navodno je došlo do izravnog sudara dva osobna automobila na novom dijelu ceste od rotora do praonice. 

Na terenu su Hitna pomoć i vatrogasci, a stigao je i helikopter hitne medicinske službe. 

Po fotografijama objavljenima na društvenim mrežama, oba su automobila smrskana i završila su pored ceste, dok su dijelovi razbacani okolo. 

Za sada nije poznato koliko je osoba ozlijeđeno te ima li stradalih. Pokušali smo doznali od krapinsko-zagorske policije, a detalje ćemo objaviti čim stignu. 

POGLEDAJTE VIDEO: Nevjerojatna prometna nesreća kod Bjelovara: Sezona je parenja, otvorite oči na cestama

Prometna NesrećaSudarHitna PomoćOroslavje
