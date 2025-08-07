'Skratit ću te za glavu, bacit s balkona': Zagrebačkom odvjetniku optužnica zbog brutalnosti

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv zagrebačkog poduzetnika, 47-godišnjeg D. H. zbog dugotrajnog psihičkog i fizičkog zlostavljanja supruge, prijetnji smrću i grubog vrijeđanja pred policijskim službenicima.

Optužnica ga tereti da je od travnja 2024. do 6. travnja 2025. na dvije adrese u Zagrebu redovito vrijeđao i ponižavao suprugu, govoreći joj da je "glupa", "ružna", "nesposobna" i da "bez njega nije nitko i ništa", piše Jutarnji list.

Kulminacija zlostavljanja dogodila se 6. travnja ove godine, oko 18 sati, kada je D.H. u stanu na Markuševečkoj cesti zamahnuo prema supruginu licu, okrznuo ju otvorenim dlanom te joj rekao da će ju "odrobijati" i "skratiti za glavu". Potom je, prema tvrdnjama tužiteljstva, dodao da će ju "baciti s balkona", mahao rukama u njezinoj neposrednoj blizini, a kada je primijetio dolazak policije, izvrijeđao ju je najvulgarnijim psovkama, poručivši joj da će "naj*** kad izađe van".

Iskazi supruge

Njegova je supruga pred istražiteljima opisala da verbalno nasilje njezina supruga prema njoj traje već dugo, no da je u posljednje vrijeme eskaliralo i često se događalo pred djecom.

Kada joj je počeo prijetiti smrću, jako se preplašila i rekla je da su djeca jako plakala. Toga je dana i snimala supruga kako joj prijeti, a snimku je predala policiji.

D. H. je sve negirao i tvrdio da je on zapravo žrtva zlostavljanja supruge, no tužitelji mu nisu povjerovali. DORH predlaže da mu se izrekne jedinstvena kazna zatvora u trajanju od godinu i pol dana, od čega bi devet mjeseci proveo iza rešetaka, dok bi ostatak kazne bio preinačen u uvjetnu osudu s rokom kušnje od tri godine.

