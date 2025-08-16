UŽAS NA VELEBITU /

Quadom sletjele u provaliju, ženi nije bilo spasa. Druga helikopterom prebačena u bolnicu

Foto: Hgss/facebook

Ozlijeđenoj osobi pružili su prvu pomoć te je prevezena u Klinički bolnički centar Rijeka

16.8.2025.
11:37
Dunja Stanković
Hgss/facebook
Jedna je žena poginula, a još jedna osoba teško ozlijeđena kada su quad vozilom u petak sletjele u duboku provaliju blizu ulaza u Nacionalni park Sjeverni Velebit, objavila je Hrvatska gorska služba spašavanja koja je sudjelovala u izvlačenju. 

Ozlijeđenoj osobi pružili su prvu pomoć te je prevezena u Klinički bolnički centar Rijeka. 

"Nažalost, jedna ženska osoba smrtno je stradala, dok je druga zadobila teške tjelesne ozljede. Nakon pružene prve pomoći i izvlačenja, unesrećena je predana timu HEMS-a te helikopterom prevezena u KBC Rijeka", kazali su iz HGSS-a. 

U akciji je sudjelovalo osmero članova HGSS-a iz stanice Gospić s dva terenska vozila. 

NesrećaVelebitHgss
