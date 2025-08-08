VATRA SE PROŠIRILA /

Policija otkrila uzrok požara u Slavonskom Brodu u kojem je poginula žena (74)

Foto: Ivica Galovic/pixsell

Požar je izbio u Ulici Julija Klovića jučer u ranim jutarnjim satima, uzrokovao ga je opušak cigarete koji je pao na krevet, a vatra se potom proširila i na ostale dijelove kuće

8.8.2025.
13:13
Hina
Ivica Galovic/pixsell
U jučerašnjem požaru u obiteljskoj kući u naselju Zrinski Frankopan smrtno je stradala 74-godišnjakinja, a izazvao ga je opušak cigarete izvijestila je u petak, nakon očevida, slavonsko-brodska policija.

Požar je izbio u Ulici Julija Klovića jučer u ranim jutarnjim satima, uzrokovao ga je opušak cigarete koji je pao na krevet, a vatra se potom proširila i na ostale dijelove kuće.

Vatrogasci su ga brzo lokalizirali i spriječili njegovo širenje na susjednu kuću.

PožarSlavonski BrodPolicija
