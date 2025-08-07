STRAVA U SLAVONIJI /

Ovo je mjesto tragedije gdje je izgorjela žena: Njezina kći kroz suze otkrila detalje

Ovo je mjesto tragedije gdje je izgorjela žena: Njezina kći kroz suze otkrila detalje
Foto: Ivica Galovic/pixsell

Žena (74) poginula je u četvrtak ujutro u požaru koji je oko 4.00 sati izbio u obiteljskoj kući u Slavonskom Brodu.

Na terenu su bili vatrogasci JVP Slavonski Brod koji su uspjeli lokalizirati požar i spriječiti da se buktinja proširi na susjedne kuće. Nažalost, u kući su pronašli tijelo 74-godišnjakinje koja je preminula na mjestu događaja. 

Portal 24sata piše da se pretpostavlja da je požar izazvao opušak cigarete. Dodaju i da je starica bila polupokretna.  'U toj kući, odmah do naše, živjela je moja majka. Bila je teško bolesna, nismo joj ništa uskraćivali pa niti cigarete. Svako jutro bih došla k njoj u kuću, popile bismo jutarnju kavu, porazgovarale. Napravili smo joj zvono, da nas može pozvati u slučaju da joj nešto hitno zatreba ili da joj pozli. Nažalost noćas nas nije pozvala', kroz suze je ispričala kći 74-godišnjakinje.

Zidovi crni od plamena

Na fotografijama se vidi da je vatra uzrokovala i značajnu materijalnu štetu. Zidovi su pocrnjeli od plamena, a izgorio je i namještaj u prostorijama. 

Policija i inspektori zaštite od požara nastavljaju raditi na utvrđivanju okolnosti i detalja tragedije 

7.8.2025.
14:10
Erik Sečić
Ivica Galovic/pixsell
Slavonski BrodPožarKuća
