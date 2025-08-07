Strašna tragedija u Slavonskom Brodu: Žena izgorila u požaru obiteljske kuće

Noćas je u požaru obiteljske kuće u Slavonskom Brodu smrtno stradala 74-godišnjakinja, javljaju iz Operativno-komunikacijskog centra Policijske uprave brodsko-posavske

Još uvijek nije poznat uzrok požara koji je izbio iza 4 sata. Na intervenciju su izišli pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskig Broda koji su lokalizirali požar i spriječili njegovo daljnje širenje.

Slijedi očevid nakon kojeg će biti poznat uzrok požara i stradavanje ženske osobe.

