Strašna tragedija u Slavonskom Brodu: Žena izgorila u požaru obiteljske kuće

Foto: Ilustracija: Ivica Galovic/pixsell

Uzrok požara će biti utvrđen očevidom

7.8.2025.
7:14
danas.hr
Noćas je u požaru obiteljske kuće u Slavonskom Brodu smrtno stradala 74-godišnjakinja, javljaju iz Operativno-komunikacijskog centra Policijske uprave brodsko-posavske

Još uvijek nije poznat uzrok požara koji je izbio iza 4 sata. Na intervenciju su izišli pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskig Broda koji su lokalizirali požar i spriječili njegovo daljnje širenje.

Slijedi očevid nakon kojeg će biti poznat uzrok požara i stradavanje ženske osobe.

