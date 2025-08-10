Otkriven uzrok požara na otoku Čiovu: Argentinac je napravio kobnu grešku

Zbog sumnje da je iz nehaja odbačenim opuškom izazvao požar u subotu u uvali Racetinova na otoku Čiovu, uhićen je državljanin Argentine, izvijestila je u nedjelju splitsko-dalmatinska Policijske uprava.

Policija je zatekla gumenjak koji se, na temelju prikupljenih informacija, dovodi u vezu s nastankom požara, a za koji se sumnja da je izazvan odbačenim opuškom cigarete. Na plovilu je zatečen 64-godišnji državljanin Argentine koji je uhićen.

On će, uz kaznenu prijavu zbog sumnje u dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom iz nehaja, tijekom dana biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Nakon izbijanja požara u uvali Racetinova između Gornjeg i Donjeg Okruga, na području obraslom suhom travom i borovom šumom, radi sigurnosti građana i zaštite imovine, na teren su upućene dodatne policijske ophodnje, plovilo pomorske policije te pripadnici splitske Interventne policije radi osiguranja nesmetanog zahvata vode protupožarnim zrakoplovima.

Dijete ispalilo signalnu raketu

Policija je izvijestila i da je sinoć oko 22 sata na igralištu u Kučinama, nedaleko od Splita, maloljetna osoba ispalila signalnu raketu koja je pala na područje Podina i izazvala požar. Požar, u kojem su gorjeli trava i nisko raslinje, lokaliziran je i ugašen brzom intervencijom vatrogasaca. Nad maloljetnikom će se, u prisutnosti roditelja, provesti kriminalističko istraživanje

Policijska uprava splitsko-dalmatinska poziva građane da, s obzirom na visoke temperature i dugotrajno sušno razdoblje, iznimno oprezno postupaju sa zapaljivim sredstvima u prirodi, osobito u blizini šumskih područja, te da se suzdrže od uporabe pirotehničkih sredstava koja, osim što mogu izazvati požar, mogu ugroziti i ljudske živote.