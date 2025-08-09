Buknuli požari u Dalmaciji: Na terenu vatrogasci, dignut i kanader

Čitateljica nam javlja da su tri kanadera dignuta u Ninskom zaljevu: "Negdje oko Zadra gori, četvrti kanade je otišao u smjeru otoka Vira". Požar na širem području Nina gase tri kanadera i dva air-tractora, izvijestio je MORH. "Na požarištu Ninski Stanovi u Zadarskoj županiji u tijeku je angažiranje tri CL-415 i dva AT-802", stoji u objavi na X-u.

Na požarištu Ninski Stanovi u Zadarskoj županiji u tijeku je angažiranje 3xCL-415 i 2xAT-802❗️ pic.twitter.com/9nhEW8SI1r — MORH/MoD Croatia (@MORH_OSRH) August 9, 2025

Foto: Čitateljica Danas.hr

Foto: Čitateljica Danas.hr

Foto: Čitateljica Danas.hr

U uvali Racetinovac na Čiovu izbio je požar borove šume. Vatrogasci su dojavu dobili oko 14.30 sati. Na mjesto požara odmah su stigli vatrogasci iz Okruga, Slatina i Trogira, a u pomoć je pozvan i kanader, piše Dalmacija danas. Za sada nema infromacija što bi mogao biti uzrok požara.

POGLEDAJTE VIDEO: Veliki požar kod Šibenika, evo što je gorjelo i kakva je trenutna situacija