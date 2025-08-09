PLAMEN GUTAO KUĆE /

Vatreni pakao na jugu Europe, poginuo čovjek: Plinska boca bacila sumnju da nije sve slučajno

Foto: Profimedia
Najgori požar izbio je u malom gradu Keratea, jugozapadno od glavnog grada, gdje su vatrogasci pronašli tijelo starijeg muškarca u izgorjeloj zgradi, donosi Reuters.
Veliki požar koji je buknuo jugoistočno od Atene i odnio jedan život. U subotu i dalje gori te se širi zbog snažnih vjetrova. 

Grčki mediji prenose da je situacija ipak većinom pod kontrolom te da u operaciji gašenja sudjeluje nekoliko helikoptera i kanadera. 

Požar gori oko 35 kilometara od Atene, a gradonačelnik jednog od pogođenih sela rekao je da je podmetnut. 

Na mjestu izbijanja pronađena je plinska boca, a stanovnici su vidjeli osobu sumnjivog ponašanja na motociklu. 

Zbog vatre je evakuirano nekoliko sela, a spašeno je oko 400 ljudi. Dio kuća na tom području je izgorio, no pravi razmjeri štete još se ne znaju. 

9.8.2025.
13:43
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Profimedia
GrčkaPožar
