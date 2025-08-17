Muškarac (70) se utopio u gradskom bazenu, nisu ga uspjeli spasiti

Na unutarnjem bazenu Gradskih bazena Varaždin danas je smrtno stradao muškarac (70), potvrdila je varaždinska policija.

Prema policijskom priopćenju, do nesreće je došlo oko 12.05 sati. Hitna medicinska pomoć pokušala je reanimaciju, no liječnica je na kraju konstatirala smrt.

Slijedi policijski očevid.

