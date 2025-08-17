UŽAS U VARAŽDINU /

Muškarac (70) se utopio u gradskom bazenu, nisu ga uspjeli spasiti

Muškarac (70) se utopio u gradskom bazenu, nisu ga uspjeli spasiti
Foto: Ilustracija/Zeljko Lukunic/pixsell

Hitna medicinska pomoć pokušala je reanimaciju, no liječnica je na kraju konstatirala smrt

17.8.2025.
13:51
danas.hr
Ilustracija/Zeljko Lukunic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na unutarnjem bazenu Gradskih bazena Varaždin danas je smrtno stradao muškarac (70), potvrdila je varaždinska policija.

Prema policijskom priopćenju, do nesreće je došlo oko 12.05 sati. Hitna medicinska pomoć pokušala je reanimaciju, no liječnica je na kraju konstatirala smrt.

Slijedi policijski očevid.

POGLEDAJTE VIDEO: Užas na Velebitu! Jedna žena preminula, druga se jedva spasila: Otkrivamo u kakvom je stanju

VaraždinBazen
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UŽAS U VARAŽDINU /
Muškarac (70) se utopio u gradskom bazenu, nisu ga uspjeli spasiti