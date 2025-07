'Mrtav' pijan sletio autom s ceste: Dva puta se vraćao na cestu, pa ponovno sletio i udario u betonski stup

Čak 3.65 promila alkohola u krvi, imao je vozač (53) ozlijeđen u prometnoj nesreći koja su u subotu kasno poslijepodne dogodila na državnoj cesti u mjestu Zamlaka u Varaždinskoj županiji, težina njegovih ozljeda nije poznata.

Taj je vozač prema Zamlaki vozio iz Vrbanovca, nije bio vezan sigurnosnim pojasom, niti je brzinu prilagodio uvjetima na cesti.

Autom je sletio s ceste na zelenu površinu i nisko raslinje, udario u dva prometna znaka i smjerokazne stupiće. Autom se dva puta vraćao na cestu, ali je ponovno sletio i udario u betonski stup javne rasvjete.

Ozlijeđen prevezen u bolnicu

Zadobio je tjelesne ozljede, a medicinska mu je pomoć pružena u Općoj bolnici Varaždin. Njegove ozljede bit će naknadno okvalificirane

Zbog počinjenih prekršaja i izazivanja prometne nesreće prijeti mu novčana kazne u iznosu do 3 170 eura ili kazna zatvora do 60 dana, zabrana vožnje do 12 mjeseci. Nakon pravomoćnosti odluke o prekršaju, odredit će mu se 6 negativnih prekršajnih bodova, izvijestila je u ponedjeljak Policijska uprava varaždinska.