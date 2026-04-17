Kruže opasne prijevare: Jedni ostali bez 200 tisuća eura, a drugi 'kraći' za 47 tisuća

Predstavljajući se u ime poznate banke nepoznati počinitelj je na e-mail račun pravne osobe iz Baranje poslao lažnu poveznicu u kojoj je tražio potvrdu podataka njihovog bankovnog računa te tako doveo u zabludu djelatnicu koja je potom upisala bankovne podatke pravne osobe. Slijedećeg dana shvatili su da im je "lažni bankar" bez njihovog odobrenja s bankovnog računa skinuo 47.000 eura, izvijestili su iz PU osječko-baranjske.

Policija traga za počiniteljem, a za to vrijeme pozvala je građane da podatke sa svoje bankovne kartice ne upisuju na sumnjivim stranicama ili aplikacijama, a više o računalnim prijevarama i njihovim oblicima možete pročitati na stranicama https://webheroj.hr/.

Naglasili su da je važno da građani ne nasjedaju na ovakve i slične vrste prijevara.

"Budite sumnjičavi i ne uplaćujte novac dok niste sigurni u vjerodostojnost osobe s kojom ostvarujete komunikaciju", naveli su pa dodali:

"Ukoliko sumnjate na prijevaru, pozivamo građane da svaki takav način komunikacije prijavite policiji".

Također, CARNET-ov Nacionalni CERT u rad je pustio novi servis CERT iffy koji korisnicima, prije ili prilikom online kupovine, omogućuje provjeru ima li internetska trgovina obilježja lažnog weba. Korištenje servisa je jednostavno, a sve što korisnici trebaju napraviti kako bi provjerili internetsku trgovinu je da na stranici https://iffy.cert.hr upišu ili zalijepe URL adresu trgovine koju žele provjeriti te pritisnuti gumb za provjeru.

Više o samoj usluzi možete pročitati na portalu: https://www.cert.hr/cert-iffy-servis-za-provjeru-internetskih-trgovina/

Lažni bankari s računa 'skinuli' oko 200 tisuća eura

Rovinjska policija zaprimila je prijavu slučaja u kojoj je pravna osoba sa područja Žminja prevarena za oko 200 tisuća eura. Naime, odgovorna osoba u pravnoj osobi je 15. travnja zaprimila lažnu elektroničku poštu koja je izgledala kao da stiže s adrese banke, a u kojoj je pisalo da radi neodgodive potvrde podataka za daljnje korištenje bankovnih usluga treba kliknuti na poveznicu u mailu. Nakon što je žena kliknula na poveznicu, odmah ju je nazvala ženska osoba koja se predstavila kao zaposlenica banke i koja je zatražila da radi ažuriranja sigurnosnih postavki unese šifru na tokenu kojeg koristi tvrtka te da ga otključa, a nakon toga joj je rekla da u token unesen broj, što je žena i učinila.

Nakon što su s poslovnog računa u nekoliko navrata izvršene neovlaštene isplate od oko 200 tisuća eura, žena je shvatila da je prevarena te je događaj prijavila policiji. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje i tragaju za počiniteljem.

Policija poziva na oprez

Policija poziva građane da budu oprezni te da ne ustupaju svoje osobne podatke nepoznatim osobama te da dobro provjere sve zahtjeve u kojima se traži promjena podataka. Isto tako treba dobro provjeriti i s koje je elektroničke pošte poslan zahtjev. Prije poduzimanja bilo kakvih radnji dobro je provjeriti s bankom ili suradnikom uvjete poslovanja i radi li se doista o zahtjevima koji potječu od ovlaštenih osoba. Podatke o bankovnim karticama, PIN broju i CVV broju, kao i svoje osobne podatke, građani ne bi trebali ustupati nepoznatim osobama kako ne bi postali žrtve kaznenih djela.

Kako bi se izbjegle ovakve i slične prijevare ne ustupajte svoje osobne podatke nepoznatim osobama (ime, prezime, adresu, OIB, matični broj, broj bankovne kartice, količinu novaca na računu i slično), ako vas netko telefonski, putem elektroničke pošte ili osobno na kućnoj adresi kontaktira i traži osobne ili bankovne podatke, odmah obavijestiti o tome svoju banku i policiju te nemojte pokazivati svoje dokumente i bankovne kartice nepoznatim osobama niti nemojte slati njihove preslike.

U slučaju da ste oštećeni kaznenim djelom ili posumnjate u mogućnost počinjenja kaznenog djela, nazovite policiju na broj 192 ili dođite u najbližu policijsku postaju.

POGLEDAJTE VIDEO: Počinje s 'volim te', završava praznim računom: Sve više žena postaje meta romantičnih prijevara