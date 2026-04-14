NA RIJEČKOM PODRUČJU /

Dvojac ostao bez 23.000 eura: Evo kada im se upalila lampica da nešto 'ne štima'

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

S obzirom na to da im zarada od ulaganja nije uplaćena, navedeni su prijevare prijavili policiji

14.4.2026.
12:03
Hina
Dvojica internetskih ulagača s riječkog područja oštećeni su za više od 23 tisuće eura koje su uplatili stranim prevarantima uvjereni da ulažu u dionice, izvijestila je u utorak primorsko-goranska policija.

Prema dosad utvrđenom, dvojica hrvatskih državljana iz Kostrene i Rijeke su u protekla dva mjeseca komunicirali s osobama iz inozemstva nakon što su na internetu vidjeli oglas za ulaganje u dionice.

Nepoznate osobe iz lažnih investicijskih tvrtki su ih dovele u zabludu obećavajući im veliku zaradu u kratkom vremenu i navodili ih na uplate sve većih iznosa uvjeravajući ih u višestruku zaradu. Kada im je trebao biti uplaćen profit  lažni brokeri su od njih zatražili dodatne uplate. S obzirom na to da im zarada od ulaganja nije uplaćena, navedeni su prijevare prijavili policiji.

Upozorenje policije

Policija provodi kriminalističko istraživanje, a građane podsjeća i ovom prilikom kako trebaju biti vrlo oprezni prije bilo kakvih ulaganja novca putem interneta i provjeriti imaju li pravne ili fizičke osobe koje nude usluge investiranja dozvolu za poslovanje.

"Svakako bi bilo učinkovito prije investicijskog ulaganja savjetovati se sa stručnim osobama u financijskim institucijama Republike Hrvatske da ne bi (p)ostali prevareni jer između brojnih ponuda na internetu za investiranje kriju su i lažne financijske platforme", ističe PU primorsko-goranska.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
