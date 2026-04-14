Dvojac ostao bez 23.000 eura: Evo kada im se upalila lampica da nešto 'ne štima'

Dvojica internetskih ulagača s riječkog područja oštećeni su za više od 23 tisuće eura koje su uplatili stranim prevarantima uvjereni da ulažu u dionice, izvijestila je u utorak primorsko-goranska policija.

Prema dosad utvrđenom, dvojica hrvatskih državljana iz Kostrene i Rijeke su u protekla dva mjeseca komunicirali s osobama iz inozemstva nakon što su na internetu vidjeli oglas za ulaganje u dionice.

Nepoznate osobe iz lažnih investicijskih tvrtki su ih dovele u zabludu obećavajući im veliku zaradu u kratkom vremenu i navodili ih na uplate sve većih iznosa uvjeravajući ih u višestruku zaradu. Kada im je trebao biti uplaćen profit lažni brokeri su od njih zatražili dodatne uplate. S obzirom na to da im zarada od ulaganja nije uplaćena, navedeni su prijevare prijavili policiji.

Upozorenje policije

Policija provodi kriminalističko istraživanje, a građane podsjeća i ovom prilikom kako trebaju biti vrlo oprezni prije bilo kakvih ulaganja novca putem interneta i provjeriti imaju li pravne ili fizičke osobe koje nude usluge investiranja dozvolu za poslovanje.

"Svakako bi bilo učinkovito prije investicijskog ulaganja savjetovati se sa stručnim osobama u financijskim institucijama Republike Hrvatske da ne bi (p)ostali prevareni jer između brojnih ponuda na internetu za investiranje kriju su i lažne financijske platforme", ističe PU primorsko-goranska.

