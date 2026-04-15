Gospođa poželjela upoznati članove benda pa postala žrtva prijevare: Znamo o kome je riječ

Policijski službenici Postaje granične policije Županja su u utorak zaprimili prijavu 54-godišnjakinje za kazneno djelo prijevare.

Naime, oštećena je na nekoliko različitih bankovnih računa uplatila nekoliko tisuća eura, a radi plaćanja troškova putovanja i smještaja u okviru kojeg "aranžmana" bi upoznala i člana inozemnog glazbenog benda, izvijestila je PU vukovarsko-srijemska.

Kako RTL Danas neslužbeno doznaje, u pitanju je južnokorejski boy band BTS.

"Kada je prestala komunikacija s navodnim članom glazbenog sastava shvatila je da je prevarena te je navedeno prijavila policiji", dodaje policija koja sada traga za počiniteljem protiv kojeg će nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu.

