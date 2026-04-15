BIZARNA KRAĐA U ŽUPANJI /

Gospođa poželjela upoznati članove benda pa postala žrtva prijevare: Znamo o kome je riječ

Gospođa poželjela upoznati članove benda pa postala žrtva prijevare: Znamo o kome je riječ
Foto: Andriy Popov/Panthermedia/Profimedia

'Kada je prestala komunikacija s navodnim članom glazbenog sastava shvatila je da je prevarena te je navedeno prijavila policiji'

15.4.2026.
16:04
danas.hr
Andriy Popov/Panthermedia/Profimedia
Policijski službenici Postaje granične policije Županja su u utorak zaprimili prijavu 54-godišnjakinje za kazneno djelo prijevare.

Naime, oštećena je na nekoliko različitih bankovnih računa uplatila nekoliko tisuća eura, a radi plaćanja troškova putovanja i smještaja u okviru kojeg "aranžmana" bi upoznala i člana inozemnog glazbenog benda, izvijestila je PU vukovarsko-srijemska.

Kako RTL Danas neslužbeno doznaje, u pitanju je južnokorejski boy band BTS.

"Kada je prestala komunikacija s navodnim članom glazbenog sastava shvatila je da je prevarena te je navedeno prijavila policiji", dodaje policija koja sada traga za počiniteljem protiv kojeg će nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu.

Savjete kako se zaštiti od različitih internetskih prijevara možete pronaći na stranici „Web heroj". 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
