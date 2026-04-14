Upozorenje na nove prijevare: Ovako je tvrtka iz Koprivnice ostala bez gomile novca

Policija je zaprimila kaznenu prijavu zbog prijevare kojom je tvrtka s koprivničkog područja oštećena za desetke tisuća eura jer je djelatnica koja je transferirala novac mislila da telefonom razgovara s bankarom, izvijestili su u utorak iz Koprivničko-križevačke policije.

Prema dosad utvrđenom, 13. travnja zaposlenica tvrtke dovedena je u zabludu vjerujući da telefonski komunicira s djelatnikom banke. Na temelju takve komunikacije autorizirala je četiri novčane transakcije na tri različita računa, čime je tvrtka oštećena za nekoliko desetaka tisuća eura.

Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi ušla u trag počinitelju ili počiniteljima.

Budite oprezni

Ujedno upozorava građane i tvrtke na povećan oprez prilikom zaprimanja telefonskih poziva i poruka u kojima se nepoznate osobe predstavljaju kao djelatnici banaka ili drugih financijskih institucija. Počinitelji, ističu, koriste uvjerljive priče i stvaraju osjećaj hitnosti kako bi potaknuli žrtve na brze i neprovjerene financijske odluke.

Policija podsjeća da banke nikada ne traže autorizaciju uplata niti sigurnosne podatke putem telefona ili e-maila, te savjetuje da se ne postupa po uputama iz sumnjivih poziva. Takvu komunikaciju treba odmah prekinuti, a prije bilo kakve uplate preporučuje se samostalno kontaktirati banku putem službenih kanala i dodatno provjeriti svaku neuobičajenu ili hitnu financijsku uputu.

U slučaju sumnje na prijevaru ili nastale štete, građani se pozivaju da događaj odmah prijave policiji i obavijeste svoju banku.

