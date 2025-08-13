Izgorjelo 18.500 kokoši nesilica kod Biograda na Moru: Buktinja zahvatila cijeli hangar

U požaru peradarske farme Vrana d.o.o. u Jankolovici kod Biograda na Moru u utorak je izgorio hangar s oko 18.500 nesilica, izvijestila je u srijedu Hrvatska vatrogasna zajednica.

Požar je planuo oko 9 ujutro, izgorio je cijeli hangar, pogon u kojemu su bile kokoši nesilice te je nastala velika materijalna šteta.

Sudjelovalo 28 vatrogasaca

U gašenju je sudjelovalo 28 vatrogasaca s 12 vatrogasnih vozila iz Vatrogasne zajednice Zadarske županije, JVP Biograd te DVD-ova Drage, Polača, Biograd, Pakoštane - Vrgada - Vrana i Sv. Filip i Jakov.

Intervencija vatrogasaca završila je u 15.11 sati.

