Apokaliptični prizori: Požari gutaju sve pred sobom, 700 ljudi bori se s vatrenom stihijom

Vatrogasci u Turskoj bore se s požarima u središtu sjeverozapadne pokrajine Canakkale, koje raspiruju jaki vjetrovi, a stotine stanovnika evakuirane su iz predostrožnosti, izvještava Reuters.

'Zrakoplovi, helikopteri, vozila i oko 700 ljudi bore se s požarima', rekao je gradski guverner Omer Toraman.

Vlasti su pokrenule preventivne evakuacije, uključujući sveučilišni kampus te vojna i stambena područja, te pozvale stanovnike da izbjegavaju nepotrebna putovanja kako bi ceste ostale slobodne za vozila hitnih službi.

Gradska zračna luka i Dardanelski tjesnac, kao i dio autoceste, bili su zatvoreni zbog požara nekoliko sati u ponedjeljak prije ponovnog otvaranja nakon zalaska sunca.

Požari gutaju dijelove šume. Helikopteri su viđeni kako zahvaćaju vodu iz Dardanelskom tjesnaca i gase šumske požare, a vatra se proširila i na neke stambene zgrade u tom području.

Temperature u regiji dosegle su 33 stupnja Celzija, a brzina vjetra do 66 kilometara na sat.