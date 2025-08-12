Ignorirao zabranu prilaska pa pokušao ubiti ženu: Čekićem i nožem nasrnuo na nju, svladali ga ukućani

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku objavilo je kako provodi istragu protiv 58-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog pokušaja teškog ubojstva žene, piše SiB.

Prema priopćenju, postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni 4. kolovoza u Đakovu, unatoč izrečenim mjerama opreza – udaljenju iz doma i zabrani približavanja – došao do žene (51) koju je i ranije zlostavljao, prijetio joj smrću te je napao šumarskim čekićem i nožem.

Drama se odigrala u obiteljskoj kući, a muškarac je, prema navodima, imao jasnu namjeru lišiti žrtvu života.

Svladali ga žrtva i ukućani

Napad je spriječen zahvaljujući brzoj reakciji oštećenice i drugih ukućana koji su ga tjelesno svladali i oduzeli mu oružje.

Sudac istrage Županijskog suda u Osijeku prihvatio je prijedlog tužiteljstva i odredio mu istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i mogućnosti ponavljanja djela.

