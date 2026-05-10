Detalji teške nesreće na A1: Žena se u bolnici bori za život, uhićen vozač (50)

Šibensko-kninska policija objavila je detalje prometne nesreće na autocesti A1 u Šibeniku u kojoj su u nedjelju dvije osobe zadobile teške tjelesne ozljede.

Do nesreće je došlo dok je muškarac (50) oko 11 sati u automobilu ogulinskih registracija vozio pretjecajnim prometnim trakom u smjeru juga, a onda se oko 50 metara prije ulaska na most Krka prestrojio iz pretjecajnog u vozni trak, a da pritom nije vodio računa o položaju vozila, brzini ni smjeru kretanja.

Ozljede opasne po život

Tada je u voznom traku prednjim dijelom svojeg vozila udario u stražnji dio automobila šibenskih registracija kojim je upravljao 80-godišnjak. Auto šibenskih tablica nakon sudara se odbio unaprijed, prešao u pretjecajni trak, a onda se u zanosu vratio u vozni te zadnjim lijevim dijelom udario u betonski ivičnjak i metalnu ogradu mosta.

Vozaču su liječnici u šibenskoj bolnici konstatirali teške tjelesne ozljede, dok je 86-godišnjakinja koja je s njim bila u autu prevezena u KBC Split, gdje su utvrdili da ima teške tjelesne ozljede opasne po život.

Jutarnji list piše kako je očevid trajao satima, a potom je uhićen 50-godišnjak. Protiv njega će zbog izazivanja prometne nesreće biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Na lice mjesta nakon nesreće stigli su policija i druge žurne službe.

