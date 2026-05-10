FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SUDAR U ŠIBENIKU /

Detalji teške nesreće na A1: Žena se u bolnici bori za život, uhićen vozač (50)

Detalji teške nesreće na A1: Žena se u bolnici bori za život, uhićen vozač (50)
×
Foto: Dino Stanin/PIXSELL/ilustracija

Protiv 50-godišnjaka će zbog izazivanja prometne nesreće biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu

10.5.2026.
17:34
Erik Sečić
Dino Stanin/PIXSELL/ilustracija
VOYO logo
VOYO logo

Šibensko-kninska policija objavila je detalje prometne nesreće na autocesti A1 u Šibeniku u kojoj su u nedjelju dvije osobe zadobile teške tjelesne ozljede. 

Do nesreće je došlo dok je muškarac (50) oko 11 sati u automobilu ogulinskih registracija vozio pretjecajnim prometnim trakom u smjeru juga, a onda se oko 50 metara prije ulaska na most Krka prestrojio iz pretjecajnog u vozni trak, a da pritom nije vodio računa o položaju vozila, brzini ni smjeru kretanja.

Ozljede opasne po život 

Tada je u voznom traku prednjim dijelom svojeg vozila udario u stražnji dio automobila šibenskih registracija kojim je upravljao 80-godišnjak. Auto šibenskih tablica nakon sudara se odbio unaprijed, prešao u pretjecajni trak, a onda se u zanosu vratio u vozni te zadnjim lijevim dijelom udario u betonski ivičnjak i metalnu ogradu mosta. 

Vozaču su liječnici u šibenskoj bolnici konstatirali teške tjelesne ozljede, dok je 86-godišnjakinja koja je s njim bila u autu prevezena u KBC Split, gdje su utvrdili da ima teške tjelesne ozljede opasne po život.

Jutarnji list piše kako je očevid trajao satima, a potom je uhićen 50-godišnjak. Protiv njega će zbog izazivanja prometne nesreće biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. 

Na lice mjesta nakon nesreće stigli su policija i druge žurne službe. 

POGLEDAJTE VIDEO: Nesreća na A1 kod Vukove Gorice

Prometna NesrećaA1šibenikPolicija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike