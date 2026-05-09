NA STAROJ CESTI PREMA RIJECI /

Teška nesreća kod Delnica: Sudarili se motorist i biciklist, dignut helikopter Hitne

Teška nesreća kod Delnica: Sudarili se motorist i biciklist, dignut helikopter Hitne
Foto: Čitatelj Net.hr

Obojica su se kretala u smjeru Delnica kada je biciklist, koji je vozio ispred motociklista, iznenada skrenuo lijevo

9.5.2026.
15:57
danas.hr
Čitatelj Net.hr
Teška prometna nesreća dogodila se na staroj državnoj cesti između Zagreba i Rijeke, kod Delnica, u kojoj su sudjelovali motorist i biciklist.

Kako nam javlja čitatelj, obojica su se kretala u smjeru Delnica kada je biciklist, koji je vozio ispred motociklista, iznenada skrenuo lijevo. Motorist nije očekivao takav manevar te je došlo do sudara.

"Biciklist je u nesreći ozlijedio nogu te je vozilom Hitne pomoći prevezen u Rijeku, dok je po motoristu zbog težine ozljede došao helikopter Hitne", ispričao nam je čitatelj.

Očevid je u tijeku. 

Prometna NesrećaDelniceHelikopter Hitne Pomoći
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
