Teška nesreća kod Delnica: Sudarili se motorist i biciklist, dignut helikopter Hitne

Teška prometna nesreća dogodila se na staroj državnoj cesti između Zagreba i Rijeke, kod Delnica, u kojoj su sudjelovali motorist i biciklist.

Kako nam javlja čitatelj, obojica su se kretala u smjeru Delnica kada je biciklist, koji je vozio ispred motociklista, iznenada skrenuo lijevo. Motorist nije očekivao takav manevar te je došlo do sudara.

"Biciklist je u nesreći ozlijedio nogu te je vozilom Hitne pomoći prevezen u Rijeku, dok je po motoristu zbog težine ozljede došao helikopter Hitne", ispričao nam je čitatelj.

Očevid je u tijeku.

