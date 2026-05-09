Teška prometna na D1 kod Sinja, cesta zatvorena za sav promet

Pet je osoba ozlijeđeno u sudaru dvaju osobnih vozila koji se u subotu, oko 13.10 sati, dogodio na državnoj cesti D-1, na predjelu Kukuzovac kod Sinja, javlja PU splitsko-dalmatinska.

Na mjesto nesreće odmah su upućene ekipe hitne medicinske pomoći i vatrogasci.

Zbog očevida koji je u tijeku, a ceste zatvorena je za sav promet. Vozila se preusmjeravaju obilazno preko industrijske zone.

