SUDAR DVA VOZILA /

Teška prometna na D1 kod Sinja, cesta zatvorena za sav promet

Teška prometna na D1 kod Sinja, cesta zatvorena za sav promet
Foto: Net.hr

Vozila se preusmjeravaju obilazno preko industrijske zone

9.5.2026.
14:45
Pet je osoba ozlijeđeno u sudaru dvaju osobnih vozila koji se u subotu, oko 13.10 sati, dogodio na državnoj cesti D-1, na predjelu Kukuzovac kod Sinja, javlja PU splitsko-dalmatinska.

Na mjesto nesreće odmah su upućene ekipe hitne medicinske pomoći i vatrogasci.

Zbog očevida koji je u tijeku, a ceste zatvorena je za sav promet. Vozila se preusmjeravaju obilazno preko industrijske zone.

Prometna NesrećaSinj
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
