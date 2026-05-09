Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
TRAGEDIJA /

Motociklist poginuo nakon nesreće kod Varaždina: Udario u ogradu pa sletio u kanal

Foto: Damir Spehar/PIXSELL/ilustracija

Uslijed udara vozač i motocikl su odbačeni te su nastavili nekontrolirano kretanje, pri čemu je vozač udario u zemljani nasip odvodnog kanala i zaustavio se u kanalu

9.5.2026.
21:55
Erik Sečić
Muškarac (58) poginuo je u subotu poslijepodne u prometnoj nesreći na državnoj cesti DC-3 u mjestu Paka.

Varaždinska policija izvijestila je kako je 58-godišnjak motociklom išao iz smjera Zagreba prema Novom Marofu, a onda je oko 15.10 sati, zbog neprilagođene brzine skrenuo udesno izvan kolnika na travnatu površinu. Potom je udario u željeznu ogradu.

Preminuo u bolnici 

"Uslijed udara vozač i motocikl su odbačeni te su nastavili nekontrolirano kretanje, pri čemu je vozač udario u zemljani nasip odvodnog kanala i zaustavio se u kanalu", navela je policija u priopćenju.

Dodaju kako je vozač zadobio teške tjelesne ozljede, kojima je nažalost i podlegao u Općoj bolnici Varaždin. 

Prometna NesrećaMotociklNovi MarofVaraždin
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
