Motociklist poginuo nakon nesreće kod Varaždina: Udario u ogradu pa sletio u kanal
Uslijed udara vozač i motocikl su odbačeni te su nastavili nekontrolirano kretanje, pri čemu je vozač udario u zemljani nasip odvodnog kanala i zaustavio se u kanalu
Muškarac (58) poginuo je u subotu poslijepodne u prometnoj nesreći na državnoj cesti DC-3 u mjestu Paka.
Varaždinska policija izvijestila je kako je 58-godišnjak motociklom išao iz smjera Zagreba prema Novom Marofu, a onda je oko 15.10 sati, zbog neprilagođene brzine skrenuo udesno izvan kolnika na travnatu površinu. Potom je udario u željeznu ogradu.
Preminuo u bolnici
"Uslijed udara vozač i motocikl su odbačeni te su nastavili nekontrolirano kretanje, pri čemu je vozač udario u zemljani nasip odvodnog kanala i zaustavio se u kanalu", navela je policija u priopćenju.
Dodaju kako je vozač zadobio teške tjelesne ozljede, kojima je nažalost i podlegao u Općoj bolnici Varaždin.
