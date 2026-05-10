STVARA SE KOLONA

Teška prometna nesreća na A1: Dvije osobe hitno prevezene u bolnicu

Teška prometna nesreća na A1: Dvije osobe hitno prevezene u bolnicu
Foto: HAK

Vozila se isključuju na čvoru Skradin, a obilazak je državnim cestama DC56 i DC33

10.5.2026.
13:05
Na autocesti A1 kod odmorišta Krka danas je došlo do teške prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva osobna vozila, javlja HAK.

Zbog nesreće je u prekidu promet između čvorova Skradin i Šibenik u smjeru Dubrovnika, a kolona vozila duga je oko dva kilometra. Vozila se isključuju na čvoru Skradin, a obilazak je državnim cestama DC56 i DC33.

Dojavu o nesreći policija je zaprimila u 11.01 sati, potvrdili su za Net.hr iz PU šibensko kninske. 

"Sudarila su se dva osobna vozila. Ozlijeđene su dvije osobe, jedna je prevezena u šibensku Opću bolnicu, a druga helikopterom Hitne medicinske službe u Split. Težina ozljeda još nije poznata", odgovorili su na naš upit iz PU šibensko-kninske. 

Očevid je u tijeku. 

