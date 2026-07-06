Zbog tetoviranih očiju zovu je demonom: Prijeti joj i sljepoća, a ovako je izgledala prije

Lavínia Mesquita, brazilska tatuatorica poznata kao Lav Medusa, našla se u središtu javnosti zbog lažnih optužbi i posljedica ekstremnih tjelesnih modifikacija. Sve je počelo kada je objavila video u kojem se igra sa svojim trogodišnjim sinom i simulira tetoviranje opremom bez igle. Brazilska glumica Cássia Linhares podijelila je snimku i lažno sugerirala da Mesquita doista tetovira dijete.

Zbog toga je Lavínia postala meta internetskih napada, izgubila je klijente i pretrpjela ozbiljnu štetu za svoj ugled. Budući da isprika nije stigla, odlučila je pravdu potražiti na sudu. Istodobno, Mesquita se javno osvrnula i na svoju odluku da tetovira očne jabučice. Priznala je da zbog toga danas duboko žali jer joj je postupak promijenio život.

Tvrdi da više ne vidi boje, da ponekad plače crne suze i da živi u strahu od sljepoće. Zbog izgleda se suočava s predrasudama, a najteže joj pada to što se, prema njezinim riječima, njezina djeca boje njezina izgleda.

Njezina priča postala je upozorenje o posljedicama lažnih optužbi na internetu, ali i nepovratnih životnih odluka.