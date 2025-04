Ovo su najbizarnije zgrade na svijetu: Izgledaju kao iz crtića, nećete vjerovati da postoje

Arhitektura dolazi u mnogo oblika – od klasične i kolonijalne do moderne, pa čak i gotičke. A onda postoje one zgrade koje su jednostavno... čudne. Arhitekti neprestano pomiču granice dizajna, ograničeni samo vlastitom maštom. Jedinstvena zgrada može staviti grad na kartu, privlačiti turiste i fotografe, te inspirirati bezbrojne razglednice. Arhitekti koji stoje iza ovih građevina definitivno nisu oskudijevali maštom. Povodom Svjetskog dana umjetnosti, donosimo savršen primjer kako umjetnost može izaći iz galerija i oživjeti u urbanom prostoru. Ove zgrade nisu samo mjesta za život, rad ili posjet – one su dokaz da i arhitektura može biti oblik najčudnovatije, ali i najkreativnije umjetnosti.