Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 13. 03. 2026.
Ljubav: Slušanje srca donosi vam uvid u ljubavne odnose. Svaka promjena koja se događa u vezi može vas osnažiti.
Posao: Na poslovnom planu dolazi do neočekivanog napretka. Bit ćete iznenađeni koliko brzo stvari počinju teći u vašu korist.
Zdravlje: Posvetite pažnju fizičkom zdravlju, jer će vam biti potrebna energija za nadolazeće izazove.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
BRAVO CINDRA /
Hrvatski reprezentativac briljirao, ali njegov klub teško poražen
ZAGREB KAO BEČ? /
Nikolina Brnjac u Direktu otkrila kako će EU pomoći mladima da lakše dođu do stana