Dnevni horoskop, Strijelac, 13. 03. 2026.

Ljubav: Vaši osjećaji prema voljenoj osobi dolaze u novu fazu. Pronaći ćete zajednički jezik koji će unaprijediti vaš odnos.

Posao: Novi izazovi na radnom mjestu donose vam prilike za napredak. Bit će potrebno donijeti brze odluke.

Zdravlje: Mentalna opterećenja mogu se odraziti na fizičko zdravlje. Posvetite se opuštanju i mentalnoj higijeni.