Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 13. 03. 2026.
Ljubav: Vaši osjećaji prema voljenoj osobi dolaze u novu fazu. Pronaći ćete zajednički jezik koji će unaprijediti vaš odnos.
Posao: Novi izazovi na radnom mjestu donose vam prilike za napredak. Bit će potrebno donijeti brze odluke.
Zdravlje: Mentalna opterećenja mogu se odraziti na fizičko zdravlje. Posvetite se opuštanju i mentalnoj higijeni.
