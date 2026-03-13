Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 13. 03. 2026.
Ljubav: Danas dolazi do spoznaje koliko voljena osoba znači za vas. Intimnost i iskrenost čine vašu vezu dubljom.
Posao: Profesionalni uspjeh je na vidiku. Međutim, pazite na detalje koji mogu biti presudni za završetak važnog projekta.
Zdravlje: Osjećaj umora može biti prisutan, stoga pazite na svoje fizičko zdravlje. Preporučuje se lagana tjelesna aktivnost.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
BRAVO CINDRA /
Hrvatski reprezentativac briljirao, ali njegov klub teško poražen
ZAGREB KAO BEČ? /
Nikolina Brnjac u Direktu otkrila kako će EU pomoći mladima da lakše dođu do stana